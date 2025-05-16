Пушилин: российские войска ведут бои за стратегически важное село Богатырь в ДНР

Освобождение даже небольших сел от противника нередко имеет стратегическое значение, поскольку создает российским войскам хорошие позиции для дальнейшего продвижения. Одним из таких важных сел является Богатырь, за которое сейчас бьются ВС РФ. Наши войска продвигаются и по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Об этом на площадке форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил глава республики Денис Пушилин.