Пушилин: российские войска ведут бои за стратегически важное село Богатырь в ДНР

Освобождение даже небольших сел от противника нередко имеет стратегическое значение, поскольку создает российским войскам хорошие позиции для дальнейшего продвижения. Одним из таких важных сел является Богатырь, за которое сейчас бьются ВС РФ. Наши войска продвигаются и по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Об этом на площадке форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил глава республики Денис Пушилин.
«Мы фиксируем продвижение практически по всей линии соприкосновения, где-то больше, где-то меньше — разной интенсивности. Еженедельно освобождается два-три населенных пункта…», — сказал руководитель.
В качестве примера Пушилин привел бои за Богатырь на Новоселковском направлении.
Ранее Денис Пушилин сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины могут оказаться в окружении сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения. При этом он подчеркнул, что самые тяжелые бои происходят на окрестностях Красноармейска и Дзержинска. Похожая ситуация в Часовом Яре. Там идут сложные городские бои.
До этого в Минобороны России сообщили о полном освобождении населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике.