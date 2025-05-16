Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Севастополем

Над акваторией Черного моря вдали от побережья силами противовоздушной обороны были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.
По словам главы города, громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, были связаны с работой систем ПВО.
«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — говорится в сообщении.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, а также пять управляемых авиабомб производства Соединенных Штатов.
Вместе с тем ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и БПЛА. Также удалось нанести удары по украинским складам оружия и скоплению техники и живой силе противника.