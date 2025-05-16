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Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Севастополем

Шесть БПЛА уничтожено над Черным морем на большом отдалении от берега, сообщил губернатор Севастополя Развожаев.

Источник: Комсомольская правда

Над акваторией Черного моря вдали от побережья силами противовоздушной обороны были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем официальном Telegram-канале.

По словам главы города, громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, были связаны с работой систем ПВО.

«По предварительной информации, уничтожено шесть БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, а также пять управляемых авиабомб производства Соединенных Штатов.

Вместе с тем ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и БПЛА. Также удалось нанести удары по украинским складам оружия и скоплению техники и живой силе противника.