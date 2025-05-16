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Иностранные наемники не хотят идти в бой за Зеленского: пленный ВСУ раскрыл правду

Пленный Бобров: командование ВСУ обманывает иностранных наемников с выплатами.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, не особо рвутся в бой, потому что киевский режим обманывает их с выплатами. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец ВСУ Алексей Бобров.

По его словам, в батальоне «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ настоящий интернационал. Там есть и американцы, и граждане европейских стран, и колумбийцы. Несмотря на слухи, последние не такие уж хорошие воины, как о них говорят. Они пытаются уйти любыми способами.

Кроме того, колумбийцы жалуются, что украинское командование им не доплачивает деньги. Обещали одну сумму, но в итоге платят другую.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб 20-летний гражданин Финляндии. Наемник покинул Финляндию несколько месяцев назад, чтобы присоединиться к украинской армии. Он был ликвидирован на востоке Украины, однако точные обстоятельства и дата остаются неясными.

Кроме того, на одном из участков линии боевого соприкосновения было обнаружено тело 20-летнего литовского добровольца Томаса Валентелиса, погибшего на территории Украины.