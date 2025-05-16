Иностранные наемники не хотят идти в бой за Зеленского: пленный ВСУ раскрыл правду

По его словам, в батальоне «Гайдамаки» территориальной обороны ВСУ настоящий интернационал. Там есть и американцы, и граждане европейских стран, и колумбийцы. Несмотря на слухи, последние не такие уж хорошие воины, как о них говорят. Они пытаются уйти любыми способами.