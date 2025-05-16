ВВС Украины потеряли F-16 в ходе отражения атаки ВС России

Связь с F-16 была потеряна 16 мая в 3.30 утра. Истребитель сбивал из авиационной пушки цели, судя по всему, речь идет о дронах-камикадзе «Герань». В какой-то момент произошла нештатная ситуация на борту. Пилот отвел самолет от населенного пункта и катапультировался. Истребитель разбился, летчик жив.
Напомним, это третий F-16 ВВС Украины, потерю которого официально признали. В апреле 2025 года Минобороны России сообщили, что американский истребитель был сбит средствами ПВО. Есть основания полагать, что в общей сложности воздушный флот лишился восьми F-16. Часть из них была поражена ракетными ударами на аэродромах.