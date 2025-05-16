ВВС Украины потеряли F-16 в ходе отражения атаки ВС России

Напомним, это третий F-16 ВВС Украины, потерю которого официально признали. В апреле 2025 года Минобороны России сообщили, что американский истребитель был сбит средствами ПВО. Есть основания полагать, что в общей сложности воздушный флот лишился восьми F-16. Часть из них была поражена ракетными ударами на аэродромах.