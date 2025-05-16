В Киеве прогремели взрывы утром 16 мая

В украинской столице утром 16 мая прогремели мощные взрывы. О происшествии сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
«Взрывы в столице. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях», — написал градоначальник, не уточняя деталей инцидента.
Одновременно воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В самом Киеве сигнал тревоги прозвучал ненадолго — уже через 10 минут его отменили.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар по учебному центру украинской армии в Винницкой области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что атака была направлена на военный объект, используемый для подготовки бойцов.