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Севастопольские средства ПВО сбили шесть дронов над морем

Средства ПВО в Севастополе уничтожили шесть беспилотников над морем.

В пятницу, 16 мая, средства ПВО в Севастополе уничтожили шесть беспилотников над Черным морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных», — написал он.

По предварительным данным, над морем уничтожили шесть беспилотников. Севастопольский губернатор уточнил, что это произошло в воздухе на большом отдалении от берега. Глава города-героя призвал не снимать на видео и не выкладывать работу ПВО.

«Доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.