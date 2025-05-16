Севастопольские средства ПВО сбили шесть дронов над морем

В пятницу, 16 мая, средства ПВО в Севастополе уничтожили шесть беспилотников над Черным морем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе, — это работа наших военных», — написал он.
По предварительным данным, над морем уничтожили шесть беспилотников. Севастопольский губернатор уточнил, что это произошло в воздухе на большом отдалении от берега. Глава города-героя призвал не снимать на видео и не выкладывать работу ПВО.
«Доверяйте только официальной информации», — написал Развожаев.