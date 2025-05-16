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ПВО ночью уничтожила и перехватила 65 беспилотников

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили с вечера четверга 65 украинских беспилотников над Черным морем, Крымом и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 22.00 15 мая до 08.30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 43 — над акваторией Черного моря, 21 — над территорией республики Крым и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.