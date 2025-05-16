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Над Черным морем уничтожили 43 беспилотника ВСУ

Дежурными средствами ПВО было сбито 43 БПЛА над Черным морем.

Над Черным морем уничтожили 43 беспилотника ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Еще 21 БПЛА сбили над полуостровом Крым и один — над Белгородской областью.

В общей сложности в период с 22 часов 15 мая до половины девятого утра 16 мая дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Напомним, 14 мая над Черным морем ночью уничтожили девять БПЛА ВСУ. Всего той ночью российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников самолетного типа — еще три над территорией Белгородской области.

Мы писали, в Новороссийске более 190 квартир были повреждены после атаки ВСУ. Материальная помощь, как отметил глава города Андрей Кравченко, предоставляется только зарегистрированным и постоянно проживающим собственникам жилья.