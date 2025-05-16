Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае. Сообщения от РСЧС пришли жителям региона 16 мая в 11:00.
«Существует угроза падения взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение)», — призвали в экстренных службах.
Находясь на улице или в транспорте, также нужно укрыться в ближайшем защищенном помещении.
При падении взрывных устройств необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что 43 украинских беспилотника уничтожены над Черным морем в ночь на 16 мая. Средства ПВО также перехватили 21 беспилотник над Крымом и один — над Белгородской областью.