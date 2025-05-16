Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае

Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе падения взрывных устройств.

Источник: Комсомольская правда

Авиационную опасность объявили в Краснодарском крае. Сообщения от РСЧС пришли жителям региона 16 мая в 11:00.

«Существует угроза падения взрывных устройств. Если вы в здании, отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение)», — призвали в экстренных службах.

Находясь на улице или в транспорте, также нужно укрыться в ближайшем защищенном помещении.

При падении взрывных устройств необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что 43 украинских беспилотника уничтожены над Черным морем в ночь на 16 мая. Средства ПВО также перехватили 21 беспилотник над Крымом и один — над Белгородской областью.