ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО

В ведомстве отметили, что действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в ДНР. «В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что также подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР.