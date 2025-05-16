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ВС РФ освободили за неделю шесть населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российские войска за минувшую неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в ДНР. «В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики», — добавили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле в ДНР.