ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Отмечается, что в результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов.