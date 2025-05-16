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ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские вооружённые силы за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и другим целям, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 10 по 16 мая т. г. вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что в результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов.

Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.