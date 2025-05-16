ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

«С 10 по 16 мая т. г. вооруженными силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в результате были поражены предприятие военно-промышленного комплекса Украины, производящее компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, склады боеприпасов.
Также были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.