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ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки «Восток»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих.