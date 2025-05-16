ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки «Восток»

Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих.