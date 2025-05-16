Минобороны рассказало об успехах группировки «Запад» за неделю

По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.