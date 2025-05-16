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Минобороны рассказало об успехах группировки «Запад» за неделю

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» за неделю взяли под контроль Торское в ДНР, потери украинских войск составили более 1490 военнослужащих и три танка, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате активных действий подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и отряда специального назначения “Стугна”, — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 1490 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин и 64 автомобиля, уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня, 18 орудий полевой артиллерии, в том числе пять западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 13 складов боеприпасов.