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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра» за неделю

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Группировка «Днепр» в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и пять складов боеприпасов и имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества», — говорится в сообщении.