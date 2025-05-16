«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Уничтожены до 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и имущества», — говорится в сообщении.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра» за неделю
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Группировка «Днепр» в течение недели нанесла поражение формированиям бригад ВСУ, противник потерял за неделю в зоне действия группировки до 380 военнослужащих и пять складов боеприпасов и имущества, сообщило в пятницу Минобороны РФ.