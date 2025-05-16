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Группировка «Север» за неделю уничтожила до 1330 боевиков ВСУ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинские войска потеряли за неделю свыше 1330 военнослужащих, пять танков в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение скоплениям живой силы и техники танковой, пяти механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны в Сумской и Харьковской областях», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, за этот период украинские войска потеряли свыше 1330 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.