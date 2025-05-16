Группировка «Север» за неделю уничтожила до 1330 боевиков ВСУ

По данным ведомства, за этот период украинские войска потеряли свыше 1330 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.