«Главное, спасти товарища»: участник СВО из Красноярска рассказал о боевом братстве

«Если брать наше подразделение, то я очень доволен, что туда попал. Наш коллектив можно назвать братством. Если во время выполнения задачи ранят твоего напарника, то задача уводится на второй план. Главное, вывести товарища. Ему оказывают медицинскую помощь. Если ранение тяжелое, то очень быстро реагирует эвакуационная группа. Мы передаем раненного бойца ей, и только тогда возвращаемся на задачу», — рассказал боец Михей.