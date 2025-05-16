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Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов

МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что РФ будет и далее передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО на Украине.

Источник: Президент Республики Беларусь

«Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным», — приводит слова Белоусова агентство Белта в пятницу.

По информации агентства, во время встречи в Минске с главой белорусского государства Белоусов назвал несколько ключевых направлений, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.

Одно из них — обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях России. По словам министра, сейчас одномоментно в профильных российских вузах обучаются более 300 человек из Белоруссии.

Он добавил, что еще одно направление — это повышение слаживания войск и работы штабов. Как пояснил Белоусов, ключевым событием в этом направлении сотрудничества является совместное учение «Запад-2025», которое запланировано на начало осени этого года и пройдет одновременно на полигонах в России и Белоруссии.