Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов

«Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным», — приводит слова Белоусова агентство Белта в пятницу.
По информации агентства, во время встречи в Минске с главой белорусского государства Белоусов назвал несколько ключевых направлений, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.
Одно из них — обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях России. По словам министра, сейчас одномоментно в профильных российских вузах обучаются более 300 человек из Белоруссии.
Он добавил, что еще одно направление — это повышение слаживания войск и работы штабов. Как пояснил Белоусов, ключевым событием в этом направлении сотрудничества является совместное учение «Запад-2025», которое запланировано на начало осени этого года и пройдет одновременно на полигонах в России и Белоруссии.