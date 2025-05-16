Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов

Он добавил, что еще одно направление — это повышение слаживания войск и работы штабов. Как пояснил Белоусов, ключевым событием в этом направлении сотрудничества является совместное учение «Запад-2025», которое запланировано на начало осени этого года и пройдет одновременно на полигонах в России и Белоруссии.