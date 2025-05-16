Группировка «Центр» за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ

«Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 10 по 16 мая.
В Минобороны РФ отметили, что за это время группировка освободила населённые пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.
«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.