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Группировка «Центр» за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Группировка войск «Центр» за неделю освободила четыре населённых пункта, нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, потери ВСУ превысили 3040 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства за период с 10 по 16 мая.

В Минобороны РФ отметили, что за это время группировка освободила населённые пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.