ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
За прошедшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей: предприятие ВПК Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, военные аэродромы, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ освободили шесть населенных пунктов
В ДНР подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Торское, военнослужащие группировки «Центр» заняли населенные пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка. Бойцы «Восточной» группировки освободили село Вольное Поле.
«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и четырем штурмовым полкам противника в Сумской и Харьковской областях.
За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 1 330 боевиков, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 14 бригадам и отряду специального назначения «Стугна» противника.
ВСУ лишились более 1 490 бойцов, трех танков, 12 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, двух пусковых установок РСЗО, 18 орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и 13 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» передвинулись на выгодные рубежи
Подразделения «Южной» группировки за неделю атаковали 10 бригад противника.
Украинская сторона потеряла более 1 400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 3040 боевиков
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам.
«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 10 бригадам противника.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1 130 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар 12 бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, пять складов боеприпасов и имущества.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 35 управляемых авиационных бомб JDAM;
- пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 930 БПЛА самолетного типа.