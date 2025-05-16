Главное из брифинга Минобороны 10 — 16 мая 2025 года: сводка за неделю

Среди пораженных целей: предприятие ВПК Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, военные аэродромы, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.