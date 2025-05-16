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Главное из брифинга Минобороны 10 — 16 мая 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 10 по 16 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС

ВС РФ нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины

За прошедшую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей: предприятие ВПК Украины, осуществляющее производство компонентов противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, военные аэродромы, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники, места хранения и подготовки к применению ударных БПЛА и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ освободили шесть населенных пунктов

В ДНР подразделения группировки «Запад» взяли под контроль село Торское, военнослужащие группировки «Центр» заняли населенные пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка. Бойцы «Восточной» группировки освободили село Вольное Поле.

«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и четырем штурмовым полкам противника в Сумской и Харьковской областях.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 1 330 боевиков, пять танков, 20 боевых бронированных машин, 81 автомобиль, пусковая установка РСЗО HIMARS, 36 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, семь складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Группировка «Запад» заняла новые позиции

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 14 бригадам и отряду специального назначения «Стугна» противника.

ВСУ лишились более 1 490 бойцов, трех танков, 12 боевых бронированных машин, 64 автомобилей, двух пусковых установок РСЗО, 18 орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и 13 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» передвинулись на выгодные рубежи

Подразделения «Южной» группировки за неделю атаковали 10 бригад противника.

Украинская сторона потеряла более 1 400 военнослужащих, танк, 23 боевые бронированные машины, 50 автомобилей, 23 орудия полевой артиллерии, 11 станций РЭБ, а также 12 складов боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 3040 боевиков

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам.

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 10 бригадам противника.

Потери ВСУ в живой силе превысили 1 130 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: 15 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 22 артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар 12 бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 380 военнослужащих, 39 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, пять складов боеприпасов и имущества.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 35 управляемых авиационных бомб JDAM;
  • пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 930 БПЛА самолетного типа.