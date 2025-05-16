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Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

«УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Туапсе пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1991 года рождения, который финансировал запрещенное в России военизированное подразделение ВСУ с использованием криптовалюты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Туапсе по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказывать финансовую помощь с возможным выполнением заданий от ВСУ на территории Краснодарского края.

По месту жительства подозреваемого сотрудники силовых структур изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Жителю Туапсе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в краевом ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).