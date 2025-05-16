Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ

«УФСБ России по Краснодарскому краю в городе Туапсе пресечена противоправная деятельность местного жителя, 1991 года рождения, который финансировал запрещенное в России военизированное подразделение ВСУ с использованием криптовалюты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что житель Туапсе по собственной инициативе связался с представителями проукраинской террористической организации, чтобы оказывать финансовую помощь с возможным выполнением заданий от ВСУ на территории Краснодарского края.
По месту жительства подозреваемого сотрудники силовых структур изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические средства. Жителю Туапсе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в краевом ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).