Жителя Туапсе задержали за финансирование ВСУ

СОЧИ, 16 мая — РИА Новости. Житель Туапсе задержан за финансирование запрещенного в России военного подразделения ВСУ с помощью криптовалюты, у него изъято огнестрельное оружие, возбуждено дело о госизмене, сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.