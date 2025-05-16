Россия вернула на родину тела 34 военнослужащих

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих. Россия вернула 909 тел и получила в ответ 34. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.