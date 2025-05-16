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Россия вернула на родину тела 34 военнослужащих

Россия и Украина совершили обмен телами военнослужащих. Россия вернула 909 тел и получила в ответ 34. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Источник: РИА "Новости"

Последний обмен телами между сторонами произошел 18 апреля. Тогда Россия вернула тела 41 бойца и передала Украине 909 тел. В марте стороны обменялись телами в формате 43 российских на 909 украинских. В феврале — 45 российских на 757 украинских.