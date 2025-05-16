Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области

«Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался», — сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.