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Гладков назвал число жертв украинских атак в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 16 мая — РИА Новости. Более 320 человек погибли и 2,5 тысячи получили ранения в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с февраля 2022 года, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены. И в большей степени с раненым я практически со всеми встречался», — сказал Гладков в видео, опубликованном в Telegram-канале.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.