Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша про достижения «справедливого мира» в контексте Украины и подрыв международного права.
Ранее Гутерриш заявил, что неспособность добиться справедливого мира на Украине при сохранении территориальной целостности страны может привести к подрыву международного права.
«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — всё наоборот. Это подрыв международного права привёл к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине», — написала Захарова в личном Telegram-канале.
Дипломат также подчеркнула, что в подрыве виноват коллективный Запад, который вмешивался во внутренние дела Украины путем подкупа чиновников, стимулируя национализм, милитаризуя Украину.
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