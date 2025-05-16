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«Все наоборот»: Мария Захарова объяснила генсеку ООН, кто и как на самом деле подорвал международное право

Захарова прокомментировала заявление генсека ООН про справедливый мир на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша про достижения «справедливого мира» в контексте Украины и подрыв международного права.

Ранее Гутерриш заявил, что неспособность добиться справедливого мира на Украине при сохранении территориальной целостности страны может привести к подрыву международного права.

«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — всё наоборот. Это подрыв международного права привёл к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине», — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Дипломат также подчеркнула, что в подрыве виноват коллективный Запад, который вмешивался во внутренние дела Украины путем подкупа чиновников, стимулируя национализм, милитаризуя Украину.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.