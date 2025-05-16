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Госдеп США: Стратегия истощения России провалилась, Трамп стремится к миру

В Госдепе заявили, что команда Трампа работает над исправлением провальной дипломатии Вашингтона по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Стратегия Соединенных Штатов по ведению конфликта на истощение России провалилась, теперь президент страны Дональд Трамп стремится к достижению мира на Украине и содействует процессу урегулированию боевых действий. Об этом заявила представитель государственного департамента США и заместитель спецпосланника Стивена Уиткоффа Морган Ортэгус.

«Предыдущая администрация пыталась играть в игру ведения конфликта на истощение с россиянами. И это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — сообщила она, комментируя прошедшие в Стамбуле переговоры Москвы и Киева.

Ортэгус отметила, что действующая команда Трампа в настоящий момент трудится над исправлением многолетней провальной дипломатии Вашингтона.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что он может позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить конфликт на Украине.

Кто одержал победу на переговорах в Стамбуле: KP.RU объясняет результаты встречи России и Украины.