Эксперт Марочко: Киев неделю прощупывал бреши в обороне ВС РФ под Сумами

Бойцы Вооруженных Сил России ведут активные боевые действия под Сумами. В этом направлении на текущей неделе наблюдалась «сложная, напряженная» ситуация. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что боевики ВСУ пытались прощупать бреши в обороне ВС России под Сумами. В этой области наступила активная фаза боевых действий, добавил военный эксперт. Столкновения ВСУ и ВС РФ наблюдались в Юнаковке.
«Украинские боевики на протяжении всей недели пытались нащупать бреши в нашей обороне и всевозможными способами закрепиться на территории Российской Федерации», — заявил Андрей Марочко.
ВСУ, между тем, продолжают атаки на Горловку в ДНР. В Сумской области украинские боевики активно обороняются. В ход идут и пограничники, рассказал KP.RU Станислав Обищенко, военный эксперт и журналист.