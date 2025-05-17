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Эксперт Марочко: Киев неделю прощупывал бреши в обороне ВС РФ под Сумами

По словам Марочко, в Сумской области наблюдалась напряженная боевая ситуация.

Источник: Комсомольская правда

Бойцы Вооруженных Сил России ведут активные боевые действия под Сумами. В этом направлении на текущей неделе наблюдалась «сложная, напряженная» ситуация. Такое мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что боевики ВСУ пытались прощупать бреши в обороне ВС России под Сумами. В этой области наступила активная фаза боевых действий, добавил военный эксперт. Столкновения ВСУ и ВС РФ наблюдались в Юнаковке.

«Украинские боевики на протяжении всей недели пытались нащупать бреши в нашей обороне и всевозможными способами закрепиться на территории Российской Федерации», — заявил Андрей Марочко.

ВСУ, между тем, продолжают атаки на Горловку в ДНР. В Сумской области украинские боевики активно обороняются. В ход идут и пограничники, рассказал KP.RU Станислав Обищенко, военный эксперт и журналист.