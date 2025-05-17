Эксперт Марочко: Киев неделю прощупывал бреши в обороне ВС РФ под Сумами

Он подчеркнул, что боевики ВСУ пытались прощупать бреши в обороне ВС России под Сумами. В этой области наступила активная фаза боевых действий, добавил военный эксперт. Столкновения ВСУ и ВС РФ наблюдались в Юнаковке.