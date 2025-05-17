В Минобороны рассказали, как штурмовики Гильмиярова заставили ВСУ отступить

Так, атака штурмовиков застала солдат ВСУ врасплох. После российского наступления украинские боевики попытались контратаковать. Они высадили группу из восьми солдат у опорника. Группа Рустама Гильмиярова отразила атаки. Российским штурмовикам удалось взять стратегически важный укрепрайон и создать условия для дальнейшего наступления, добавили в Министерстве.