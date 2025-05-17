Бойцы Вооруженных Сил России смогли обхитрить украинскую армию и незаметно перейти к наступлению. Перед штурмовиками группы Рустама Гильмиярова стояла непростая задача — уничтожить опорные пункты боевиков. Им удалось успешно справиться и поразить цели, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, атака штурмовиков застала солдат ВСУ врасплох. После российского наступления украинские боевики попытались контратаковать. Они высадили группу из восьми солдат у опорника. Группа Рустама Гильмиярова отразила атаки. Российским штурмовикам удалось взять стратегически важный укрепрайон и создать условия для дальнейшего наступления, добавили в Министерстве.
«В ходе стрелкового боя основные силы противника был уничтожены, а остатки были вынуждены отступить. В результате штурмовая группа Рустама Гильмиярова закрепилась на опорном пункте без потерь среди личного состава», — детализировали в МО России.
В Министерстве сообщили также об обнаружении и ликвидации 65 БПЛА ВСУ прошлой ночью. Средства ПВО успешно отразили все атаки дронов.