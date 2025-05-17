Су-35С группировки «Юг» прикрыл бомбардировщик при выполнении боевой задачи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщика в интересах Южной группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. По докладу разведки, цели были успешно поражены», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что экипаж Су-34 выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевого задания группа успешно вернулась на аэродром базирования.
Летчик Су-35С высоко оценил машину. «Самолет позволяет зайти на посадку практически при любой погоде. Комплексная система управления обеспечивает мягкость, плавность, удобство работы. Хотелось бы сказать спасибо инженерно-техническому составу, который готовит самолеты к каждому вылету. Сейчас интенсивность работы очень высокая, и техника показывает надежность», — сказал он.