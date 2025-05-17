Су-35С группировки «Юг» прикрыл бомбардировщик при выполнении боевой задачи

Летчик Су-35С высоко оценил машину. «Самолет позволяет зайти на посадку практически при любой погоде. Комплексная система управления обеспечивает мягкость, плавность, удобство работы. Хотелось бы сказать спасибо инженерно-техническому составу, который готовит самолеты к каждому вылету. Сейчас интенсивность работы очень высокая, и техника показывает надежность», — сказал он.