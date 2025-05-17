Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили пункт БПЛА ВСУ из гаубицы Д-30

Старший офицер батареи с позывным Пенза рассказал, что расчет не дает передышки противнику, удары наносятся постоянно. «Сейчас цель в основном — укрытая пехота, которая на той стороне Днепра базируется в поселке. Есть лодки, на которых противник пытается переплыть на нашу сторону. Также колесная, гусеничная техника. Всевозможные цели абсолютно. Для нас никакого значения не имеет, главное, чтобы они были в зоне досягаемости нашего оружия», — сказал он.