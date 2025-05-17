Военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили пункт БПЛА ВСУ из гаубицы Д-30

«Оператором подразделения воздушной разведки было выявлено место дислокации личного состава ВСУ, откуда [украинские] националисты неоднократно запускали дроны различных видов. Координаты расположения украинских боевиков были оперативно переданы на позицию расчета. Российские военнослужащие получили команду на боевую работу, размаскировали гаубицу, навели орудие по заданным координатам. Одним пристрелочным, а затем вторым и третьим снарядом попали точно в цель, уничтожив пункт управления БПЛА противника, находившийся в заброшенном доме», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что после завершения боевой работы артиллеристы произвели маскировку орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.
Старший офицер батареи с позывным Пенза рассказал, что расчет не дает передышки противнику, удары наносятся постоянно. «Сейчас цель в основном — укрытая пехота, которая на той стороне Днепра базируется в поселке. Есть лодки, на которых противник пытается переплыть на нашу сторону. Также колесная, гусеничная техника. Всевозможные цели абсолютно. Для нас никакого значения не имеет, главное, чтобы они были в зоне досягаемости нашего оружия», — сказал он.