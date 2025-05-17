Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил украинские реактивные снаряды РСЗО HIMARS

«Данный тип ракет идет на высотах от 15 до 22 км. Скорости позволяют нам работать. Скорость — 490 м/с. Отрабатываем очень хорошо. У меня около 50 пусков, отработанных именно по пораженным целям. Мы только по баллистике работаем либо по низко летящим целям», — рассказал командир батареи с позывным Медведь.