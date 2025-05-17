Минобороны: группировка войск «Днепр» уничтожила пункт БПЛА ВСУ из гаубицы Д-30

Военнослужащие группировки «Днепр» нанесли точный удар из 122-мм гаубиц Д-30, полностью уничтожив вражеский командный пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило российское Минобороны.
«Одним пристрелочным, а затем вторым и третьим снарядом попали точно в цель, уничтожив пункт управления БПЛА противника, находившийся в заброшенном доме», — проинформировали в ведомстве.
Там пояснили, что расчет 122-мм гаубицы Д-30 после выполнения огневой задачи немедленно осуществил маскировку орудия и организованно отступил с позиции, заняв заранее оборудованные защитные укрытия.
Старший офицер батареи с позывным Пенза подчеркнул, что его расчет ведет непрерывный огонь по позициям противника, полностью лишая врага возможности перегруппироваться или восстановить силы.
Ранее KP.RU писал, что расчеты «Града» ВС РФ уничтожили скопление пехоты ВСУ около Часов Яра в ДНР.