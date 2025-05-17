«У них начинается паника»: боец ВС РФ рассказал о слабом месте солдат ВСУ

Украинские боевики оказались не готовы к стрелковым столкновениям. Они стараются избегать ближнего боя. Об этом рассказал наводчик штурмовой роты 57-й отдельной мотострелковой бригады «Востока» с позывным Сапоги, цитирует ТАСС.
По его словам, российские бойцы наступают на южнодонецком направлении. Солдаты ВСУ опасаются действий военных ВС РФ. Они избегают ближнего боя, поэтому, чаще всего, спасаются бегством, оставляя позиции.
«Противник вообще к стрелковому бою не подготовлен. Потому они, когда нас видят, у них уже начинается паника», — сообщил наводчик с позывным Сапоги.
В Минобороны РФ поделились данными о том, как российские штурмовики смогли обхитрить украинскую армию. Группа Рустама Гильмиярова уничтожила опорные пункты боевиков, перейдя к наступлению незаметно.