Боты в Telegram теперь служат и силовикам: как украинцы связываются с РФ перед сдачей в плен

Российские силовики используют Telegram-боты для связи с желающими сдаться в плен украинскими боевиками. Представители правоохранительных органов РФ призвали ВСУ пользоваться этим способом коммуникации, чтобы избежать заградотрядов, пишет ТАСС.
Собеседник агентства пояснил, что украинские военные убивают своих же сослуживцев в случае, если те планируют сдаться ВС России. Такие случаи замечены в Сумской области. В связи с этим, добавил источник, солдату ВСУ лучше предварительно связаться с военнослужащими РФ.
«Во время боя над позицией с украинской стороны, как правило, висит БПЛА, у ротного выведены все позиции его боевых групп. Как только кто-то пытается сбежать, он приказывает нанести поражение по таким-то координатам. В основном сдачи в плен — сложнейшие операции, и происходят во время интенсивного боя», — уточнил собеседник агентства.
В российском Минобороны, тем временем, рассказали об уловке солдат РФ. Штурмовики группы Рустама Гильмиярова обхитрили украинскую армию и незаметно подошли к противнику. Им удалось уничтожить ряд опорных пунктов боевиков.