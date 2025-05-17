Боты в Telegram теперь служат и силовикам: как украинцы связываются с РФ перед сдачей в плен

«Во время боя над позицией с украинской стороны, как правило, висит БПЛА, у ротного выведены все позиции его боевых групп. Как только кто-то пытается сбежать, он приказывает нанести поражение по таким-то координатам. В основном сдачи в плен — сложнейшие операции, и происходят во время интенсивного боя», — уточнил собеседник агентства.