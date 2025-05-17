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Сальдо назвал попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста обреченными на провал

Попытки вылазок ВСУ в Херсонской области бессистемны и носят политический характер, заявил Сальдо.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии РИА Новости заявил о бесперспективности попыток Вооружённых сил Украины активизироваться в районе разрушенного Антоновского моста. Этот переход ранее соединял правобережный Херсон с левобережными Алешками.

По словам главы региона, все перемещения украинских формирований в данной зоне тщательно отслеживаются российскими военными. Попытки вылазок носят хаотичный характер и продиктованы скорее политическими соображениями, подчеркнул Сальдо, добавив, что такие действия заранее обречены на провал.

«Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок с их стороны фиксируются, но носят бессистемный характер», — указал он.

Губернатор отметил, что каждое движение противника на этом участке находится под наблюдением российских войск, а каждый выстрел — под ответным ударом.

Ранее ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области, которые находятся вблизи береговой линии Днепра. Одно из нападений произошло в четверг, 1 мая. В результате обстрела рынка в городе Алешки, из-за которого погибли мирные жители, в округе объявили трехдневный траур.