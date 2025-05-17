Войска «Востока» продолжили продвижение в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.