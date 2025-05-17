Четыре беспилотника сбили над Крымом за 20 минут

Отмечается, что новая попытка удара по региону отражена с 12:05 до 12:25.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении военного ведомства.
Это уже вторая за день попытка украинский боевиков атаковать Крым. Первый БПЛА был сбит над полуостровом в 11:10.
В ночь на пятницу над Черным морем и Крымом уничтожили 64 вражеских беспилотника: 43 вражеских БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 21 — над территорией Республики Крым. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, шесть БПЛА уничтожены над морем в акватории Севастополя.