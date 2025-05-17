В Раде призвали запретить ТЦК носить военную форму из-за страха населения

Нардеп Алексей Гончаренко* предложил украинскому правительству и Минобороны разработать отдельную форму для сотрудников ТЦК (аналог военкомата) и запретить им ношение военной формы.
«Ко мне последний год активно обращаются военнослужащие и просят сделать что-то с тем, что из-за формы их постоянно путают с работниками ТЦК», — написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что военнослужащие стали «стесняться» носить форму из-за «косых взглядов», люди разбегаются при виде их.
Напомним, с февраля 2022 года на Украине введено военное положение, на тот момент президент страны Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. В Сети активно распространяются ролики, на которых сотрудники ТЦК принудительно мобилизуют мужчин.
По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 млн человек. Согласно сводке министерства, за последние сутки украинская армия лишилась 1 345 военных.
Ранее сотрудники ТЦК в Киеве пытались мобилизовать мужчину с ребенком на руках.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.