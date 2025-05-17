Боец ВС РФ трое суток пролежал в тылу ВСУ, корректируя огонь по противнику

«Мы подошли к блиндажам противника, окопались, и я послал товарища за пулеметом. Но он немножечко вскрыл себя перед противником. Товарищи откатились, а я остался там. Лежал накрытый пончо, чтоб птичка не увидела. Выглянул, а рядом ходят, кашляют, синие изоленты на касках», — рассказал военнослужащий агентству.