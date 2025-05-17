Боец ВС РФ трое суток пролежал в тылу ВСУ, корректируя огонь по противнику

Российский военнослужащий Дмитрий Бородавко трое суток пролежал в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Александрополя, корректируя огонь по украинским боевикам, предает ТАСС.
Уточняется, что Бородавко — Штурмовик 242-го полка группировки войск «Центр».
«Мы подошли к блиндажам противника, окопались, и я послал товарища за пулеметом. Но он немножечко вскрыл себя перед противником. Товарищи откатились, а я остался там. Лежал накрытый пончо, чтоб птичка не увидела. Выглянул, а рядом ходят, кашляют, синие изоленты на касках», — рассказал военнослужащий агентству.
Он добавил, что корректировал российские беспилотники для сбросов на цели противника, также передавал всю информацию, что слышал в разговорах украинских военных — сколько оружия, техники, людей и врага, куда их будут направлять.
Освободили Бородавко бойцы РФ, которые зачистили опорник ВСУ. Благодаря ему российская пехота смогла зайти в населенный пункт.
«Наград пока не имею, но я здесь не ради них», — подчеркнул военнослужащий.
По данным агентства, его мобилизовали в 2022 году, затем Бородавко вернулся служить по контракту.
Ранее стало известно, что штурмовики ВС России столкнулись с противником в рукопашном бою.