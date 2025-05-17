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В Женеве заявили об опасениях в отношении военных ВСУ: могут стать преступниками

GITOC: боевики ВСУ после окончания конфликта могут пополнить ряды преступников.

Источник: Комсомольская правда

Эксперты Глобальной инициативы против транснациональной организованной преступности (GITOC) выразили опасения в отношении будущего боевиков ВСУ. По их мнению, после окончания конфликта украинские военные могут стать преступниками. Такое заявление описано в докладе женевской НПО.

Эксперты отметили, что некоторые из рядов украинской армии употребляют запрещенные вещества. Они признали, что такая деятельность в ВСУ — «распространенное явление». Психоактивные вещества, подчеркнули в GITOC, толкают на преступления.

«По официальным данным, в стране будет 4−5 миллионов военных. Если Украина не сможет удовлетворить их требования, то часть из них могут стать преступниками — либо из-за употребления психоактивных веществ, недовольства гражданской жизнью, либо просто для того, чтобы использовать свои навыки и получать доход в среде, которая внешне напоминает то братство, с которым они сталкивались в армии», — сказано в тексте.

Киевский режим продолжает обстреливать мирных жителей Горловки ДНР. ВСУ также не оставляют попыток откинуть российскую армию в районе Сумской области.