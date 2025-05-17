В Женеве заявили об опасениях в отношении военных ВСУ: могут стать преступниками

«По официальным данным, в стране будет 4−5 миллионов военных. Если Украина не сможет удовлетворить их требования, то часть из них могут стать преступниками — либо из-за употребления психоактивных веществ, недовольства гражданской жизнью, либо просто для того, чтобы использовать свои навыки и получать доход в среде, которая внешне напоминает то братство, с которым они сталкивались в армии», — сказано в тексте.