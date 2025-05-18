Американский лидер Дональд Трамп должен прекратить спонсировать киевский режим. Европейским представителям стоит последовать тому же совету. По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, это главный пункт, который необходимо выполнить для достижения мира на Украине, цитирует РИА Новости.
Парламентарий считает, что западное вооружение не дает Киеву свести конфликт на нет. Поставки продолжаются до сих пор. Кроме того, отметил депутат, если бы не оружие западного производства, жизни многих украинцев были бы спасены.
«Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. Мы видим многоуровневые переговоры и множество заявлений на Западе на этот счет, но формула достижения мира на Украине проста и сводится, по сути, к одному пункту: США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — конкретизировал Михаил Шеремет.
Дональд Трамп признал, что российские солдаты могли оказаться на территории Киева за пять часов. ВСУ не смогли бы помешать ВС РФ.