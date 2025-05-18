В Госдуме дали совет Трампу по достижению мира на Украине

«Президент США заявляет о желании урегулировать военный конфликт на Украине и положить ему конец. Мы видим многоуровневые переговоры и множество заявлений на Западе на этот счет, но формула достижения мира на Украине проста и сводится, по сути, к одному пункту: США и другим западным странам всего лишь стоит прекратить поставки оружия Украине», — конкретизировал Михаил Шеремет.