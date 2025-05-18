Марочко: армия РФ планомерно уничтожает укрепрайоны ВСУ у Редкодуба в ДНР

Марочко отметил: украинские войска, считая, что они «хорошо закрепились» в Редкодубе и смогут длительное время обороняться, «глубоко ошибаются». «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», — подчеркнул военный эксперт.