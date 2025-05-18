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Марочко: армия РФ планомерно уничтожает укрепрайоны ВСУ у Редкодуба в ДНР

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе боев планомерно уничтожают укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики, у бойцов РФ есть успехи в продвижении севернее и южнее его. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо населенного пункта Редкодуб: хочу отметить, что сейчас наши военнослужащие планомерно выбивают укрепрайоны украинских боевиков. Сильно не лезут, как говорится, на амбразуру и обходят по флангам данный населенный пункт. Есть некоторые продвижения с севера — это населенный пункт Новомихайловка, и, естественно, южнее наши военнослужащие развивают успех в районе населенного пункта Липовое», — сказал он.

Марочко отметил: украинские войска, считая, что они «хорошо закрепились» в Редкодубе и смогут длительное время обороняться, «глубоко ошибаются». «Через определенное время украинские войска попросту могут оказаться в довольно-таки серьезном огневом мешке. Более того, данный населенный пункт с запада припирается к водной преграде и они могут быть серьезно изолированы от внешних сил», — подчеркнул военный эксперт.

14 мая Марочко сообщал ТАСС, что подразделения российской армии зашли в село Редкодуб и закрепляются в его восточной части. Силы РФ выдавливают из населенного пункта пытающихся сопротивляться солдат ВСУ.