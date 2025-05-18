Командование ВСУ способно только на расследования и дисциплинарные взыскания. Оно ставит перед командирами батальонов «тупые задачи». Так заявил комбат из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин.
По его словам, из-за командования он ушел в отставку. Александр Ширшин пожаловался на несерьезное отношение украинских генералов к человеческим жизням. Так, по заявлению комбата, они играют в политику, а оценка реального положения ВСУ «не соответствует ни действительности, ни возможностям».
«Более тупых задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. Все, на что они способны, — выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к черту», — подытожил Александр Ширшин.
Командование ВСУ, между тем, разбило «аллею отказников» в Сумской области. Они не стали выступать против России.