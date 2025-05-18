Украинский комбат послал «к черту» командование ВСУ и ушел с поста

По его словам, из-за командования он ушел в отставку. Александр Ширшин пожаловался на несерьезное отношение украинских генералов к человеческим жизням. Так, по заявлению комбата, они играют в политику, а оценка реального положения ВСУ «не соответствует ни действительности, ни возможностям».