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Украинский комбат послал «к черту» командование ВСУ и ушел с поста

Комбат бригады ВСУ Ширшин ушел в отставку из-за «тупых задач» командования.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ способно только на расследования и дисциплинарные взыскания. Оно ставит перед командирами батальонов «тупые задачи». Так заявил комбат из 47-й бригады ВСУ «Магура» Александр Ширшин.

По его словам, из-за командования он ушел в отставку. Александр Ширшин пожаловался на несерьезное отношение украинских генералов к человеческим жизням. Так, по заявлению комбата, они играют в политику, а оценка реального положения ВСУ «не соответствует ни действительности, ни возможностям».

«Более тупых задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. Все, на что они способны, — выговоры, расследования, дисциплинарные взыскания. Пусть все идут к черту», — подытожил Александр Ширшин.

Командование ВСУ, между тем, разбило «аллею отказников» в Сумской области. Они не стали выступать против России.