Марочко заявил об активном продвижении ВС РФ у Красноармейска

«Касаемо боевых действий на территории Донецкой Народной Республики: естественно, самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Министерство обороны Российской Федерации заявило об освобождении ряда населенных пунктов. Также хочу отметить, что это направление очень сложное и, невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — сказал он.