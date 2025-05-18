Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко заявил об активном продвижении ВС РФ у Красноармейска

ЛУГАНСК, 18 мая. /ТАСС/. Красноармейское направление в Донецкой Народной Республике на текущей неделе стало одним из самых активных и успешных участков у российских бойцов, участвующих в боях в ДНР. Военнослужащие РФ продвигаются у Красноармейска (украинское название — Покровск), несмотря на сопротивление ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо боевых действий на территории Донецкой Народной Республики: естественно, самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Министерство обороны Российской Федерации заявило об освобождении ряда населенных пунктов. Также хочу отметить, что это направление очень сложное и, невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что в упомянутом районе фронта российские бойцы также продвигаются на стыке ДНР и Запорожской области и «практически уже находятся на административной границе РФ».

Марочко добавил, что в целом российская армия контролирует около 80% территории ДНР, однако этот показатель может колебаться, поскольку в ходе боев на территории ДНР «появляются серые зоны и увеличивается межпозиционное пространство».