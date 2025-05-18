Марочко рассказал об активном продвижении российской армии у Красноармейска

«Самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Минобороны РФ заявило об освобождении ряда населенных пунктов… Невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — добавил Андрей Марочко.