Российские бойцы освободили несколько населенных пунктов в ДНР за текущую неделю. Солдаты РФ активно продвигаются на красноармейском направлении. Об этом детально рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его данным, боевики ВСУ пытаются оказать сопротивление. Однако российская армия контролирует порядка 80% территорий ДНР. При этом «межпозиционное пространство», по словам эксперта, регулярно увеличивается.
«Самый активный участок — район Красноармейска и его окрестностей. За всю эту неделю Минобороны РФ заявило об освобождении ряда населенных пунктов… Невзирая на то, что противник всячески сопротивляется, продвижение есть у нас как северо-восточнее Красноармейска, так и юго-западнее», — добавил Андрей Марочко.
Кроме того, он отметил, что бойцы РФ ведут боевые действия под Сумами. В этом направлении на текущей неделе наблюдалась «сложная, напряженная» ситуация.