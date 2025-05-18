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Появились кадры, снятые российским бойцом, находившимся в тылу ВСУ три дня

На кадрах Бородавко рассказывает, как столкнулся с противником во время боевого дежурства.

Источник: Аргументы и факты

Видеозапись, снятую российским военнослужащим Дмитрием Бородавко, который провёл трое суток в тылу ВСУ в районе Александрополя (ДНР), обнародовало Министерство обороны России.

Ролик был записан на камеру телефона. Видеозапись содержит комментарий военнослужащего, который на тот момент находился в лесополосе.

На кадрах Бородавко рассказывает, как столкнулся с противником во время боевого дежурства.

«Лежу я тут такой, поднимаю голову из пончо, смотрю — украинцы, каска синей изолентой перемотана», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрий Бородавко, который служит в 242-м полку группировки войск «Центр» Вооружённых сил РФ, рассказал, как корректировал огонь по позициям ВСУ, находясь в тылу противника.