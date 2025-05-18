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Спецназ «Ахмат»: ВСУ потратили $4 млн, пытаясь атаковать группу «Аида»

Украинские формирования, в числе прочего, расходовали авиабомбы JDAM, снаряды Excalibur и ракеты HIMARS.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость вооружений, которые были израсходованы ВСУ в попытках атаковать группу «Аида» российского спецназа «Ахмат», составила более $4 млн, сообщило это подразделение ВС РФ в своём Telegram-канале «Дневник Мракоборцев Z».

«Было потрачено снарядов, ракет и авиабомб более чем на 4 миллиона долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что, стремясь напасть на бойцов «Аида», ВСУ, в числе прочего, растрачивали управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Напомним, ранее финский военкор Кости Хейсканен в беседе с aif.ru рассказал, что бойцы подразделения «Каштан» спецназа «Ахмат» захватили в курском приграничье бельгийский пулемет FN MAG, который использовался ВСУ. Он добавил, что украинские военные бежали, оставив множество различных трофеев.