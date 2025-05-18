Спецназ «Ахмат»: ВСУ потратили $4 млн, пытаясь атаковать группу «Аида»

Напомним, ранее финский военкор Кости Хейсканен в беседе с aif.ru рассказал, что бойцы подразделения «Каштан» спецназа «Ахмат» захватили в курском приграничье бельгийский пулемет FN MAG, который использовался ВСУ. Он добавил, что украинские военные бежали, оставив множество различных трофеев.