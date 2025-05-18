Стоимость вооружений, которые были израсходованы ВСУ в попытках атаковать группу «Аида» российского спецназа «Ахмат», составила более $4 млн, сообщило это подразделение ВС РФ в своём Telegram-канале «Дневник Мракоборцев Z».
«Было потрачено снарядов, ракет и авиабомб более чем на 4 миллиона долларов», — говорится в публикации.
Отмечается, что, стремясь напасть на бойцов «Аида», ВСУ, в числе прочего, растрачивали управляемые авиабомбы JDAM, высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Напомним, ранее финский военкор Кости Хейсканен в беседе с aif.ru рассказал, что бойцы подразделения «Каштан» спецназа «Ахмат» захватили в курском приграничье бельгийский пулемет FN MAG, который использовался ВСУ. Он добавил, что украинские военные бежали, оставив множество различных трофеев.