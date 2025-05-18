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На Южном Урале бойцы СВО получат путевки на реабилитацию

Участники специальной военной операции, завершившие службу, могут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в специализированных центрах Социального фонда России. Данная мера поддержки доступна как демобилизованным ветеранам боевых действий, так и лицам с установленной инвалидностью.

Источник: Южноуральская панорама

Южноуральцам положена одна бесплатная путевка в год. Срок реабилитации зависит от медицинских показаний, а курс санаторно-курортного лечения может достигать 21 дня. Стоимость билетов до места лечения и обратно вне зависимости от вида транспорта будет компенсирована.

Для получения данной меры поддержки необходимо предоставить заявление и медицинские заключения (показания к лечению/реабилитации и отсутствие противопоказаний). Это можно сделать несколькими способами: через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ, через лечебное учреждение.

На рассмотрение заявки требуется до 2 рабочих дней. Ответ направляется в течение суток.

Реабилитационные учреждения расположены в Центральной России, Поволжье, Сибири, на Урале и юге страны. Для жителей Челябинской области ближайшие центры находятся в Тюмени, Омской и Томской областях. Профили лечения включают травматологию, неврологию, пульмонологию и другие направления.

Участники СВО могут получить путевку двумя способами — как федеральные льготники (санаторное лечение) или как ветераны боевых действий (реабилитация в центрах СФР). Дату поездки ветеран выбирает самостоятельно, что позволяет заранее спланировать период лечения.

По данным пресс-службы СФР по Челябинской области, все поданные заявления на текущий момент одобрены, а заявители уже прошли или проходят курс лечения.