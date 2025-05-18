На Южном Урале бойцы СВО получат путевки на реабилитацию

Южноуральцам положена одна бесплатная путевка в год. Срок реабилитации зависит от медицинских показаний, а курс санаторно-курортного лечения может достигать 21 дня. Стоимость билетов до места лечения и обратно вне зависимости от вида транспорта будет компенсирована.
Для получения данной меры поддержки необходимо предоставить заявление и медицинские заключения (показания к лечению/реабилитации и отсутствие противопоказаний). Это можно сделать несколькими способами: через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ, через лечебное учреждение.
На рассмотрение заявки требуется до 2 рабочих дней. Ответ направляется в течение суток.
Реабилитационные учреждения расположены в Центральной России, Поволжье, Сибири, на Урале и юге страны. Для жителей Челябинской области ближайшие центры находятся в Тюмени, Омской и Томской областях. Профили лечения включают травматологию, неврологию, пульмонологию и другие направления.
Участники СВО могут получить путевку двумя способами — как федеральные льготники (санаторное лечение) или как ветераны боевых действий (реабилитация в центрах СФР). Дату поездки ветеран выбирает самостоятельно, что позволяет заранее спланировать период лечения.
По данным пресс-службы СФР по Челябинской области, все поданные заявления на текущий момент одобрены, а заявители уже прошли или проходят курс лечения.