На Южном Урале бойцы СВО получат путевки на реабилитацию

Для получения данной меры поддержки необходимо предоставить заявление и медицинские заключения (показания к лечению/реабилитации и отсутствие противопоказаний). Это можно сделать несколькими способами: через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или МФЦ, через лечебное учреждение.