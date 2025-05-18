В Москаленском районе простились с омичом, погибшим на СВО

Вчера, 17 мая, в Москаленском районе Омской области земляки проводили в последний путь земляка, участника СВО Антона Вячеславовича Кудышева. Он погиб 26 апреля. При выполнении боевого задания на Южнодонецком участке фронта Антон Кудышев получил смертельное ранение.
Уроженцу Москаленского района в октябре исполнилось бы 32 года. Антон Кудышев родился в Москаленках в 1993 году. После школы окончил Омский летно-технический колледж, срочную службу отслужил в подразделении морской пехоты Тихоокеанского флота. После армии работал в Омском отделении РЖД.
В ноябре 2023 года Антон Кудышев подписал контракт с минобороны на участие в СВО. Службу проходил сначала в артиллерии, затем в штурмовом батальоне имени Шаймуратова, в 2024 году был награжден орденом Мужества. У Антона Вячеславовича осталась семилетняя дочь.
Администрация Москаленского района, политсовет Москаленского отделения партии «Единая Россия» и Сибирское казачье войско выражают искренние соболезнования семье героя.