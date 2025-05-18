В Москаленском районе простились с омичом, погибшим на СВО

В ноябре 2023 года Антон Кудышев подписал контракт с минобороны на участие в СВО. Службу проходил сначала в артиллерии, затем в штурмовом батальоне имени Шаймуратова, в 2024 году был награжден орденом Мужества. У Антона Вячеславовича осталась семилетняя дочь.