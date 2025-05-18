МО: силами ПВО над территорией Белгородской области уничтожено 14 БПЛА ВСУ

Минобороны РФ сообщило о новых попытках ВСУ атаковать приграничные регионы страны. Сообщается, что силами ПВО над Белгородской областью за утро 18 мая было уничтожено 14 украинских беспилотников. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.
«С 7:15 до 8:20 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении от Минобороны.
Отмечается, что украинские военные терпят поражение на поле боя, из-за этого ВСУ отрываются на мирном населении, пытаясь нанести удар и поразить гражданскую инфраструктуру. Российские ПВО регулярно сбивают БПЛА ВСУ над разными регионами России.
Ранее KP.RU сообщил, что над Белгородской и Брянской областями в ночь с 17 на 18 мая российские ПВО сбили семь украинских беспилотников. Отмечается, что четыре БПЛА ВСУ удалось уничтожить над территорией Белгородской области, остальные были уничтожены над Брянской областью.