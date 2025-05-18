МО: силами ПВО над территорией Белгородской области уничтожено 14 БПЛА ВСУ

Ранее KP.RU сообщил, что над Белгородской и Брянской областями в ночь с 17 на 18 мая российские ПВО сбили семь украинских беспилотников. Отмечается, что четыре БПЛА ВСУ удалось уничтожить над территорией Белгородской области, остальные были уничтожены над Брянской областью.