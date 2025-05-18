Житель Усть-Ордынского Иркутской области погиб в зоне СВО

15 апреля 2025 года при выполнении боевой задачи вблизи населенного пункта Демидовка Курской области погиб Ербаев Марат Валерьевич, житель Усть-Ордынского Иркутской области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Эхирит-Булгатского района Геннадия Осодоева.
Марат Ербаев родился 8 октября 1987 года в поселке Усть-Ордынский. Он учился в Тугутуйской средней школе, затем окончил ПУ-59.
В марте 2024 года заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в в/ч 41611 в Калининградской области стрелком, помощником гранатометчика отделения.
У Марата Ербаева остались жена и дочь.
Администрация и Дума Эхирит-Булагатского района выразили соболезнования семье и близким погибшего.