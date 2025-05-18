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Житель Усть-Ордынского Иркутской области погиб в зоне СВО

Марат Ербаев пал при исполнении воинского долга.

Источник: IrkutskMedia.ru

15 апреля 2025 года при выполнении боевой задачи вблизи населенного пункта Демидовка Курской области погиб Ербаев Марат Валерьевич, житель Усть-Ордынского Иркутской области, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Эхирит-Булгатского района Геннадия Осодоева.

Марат Ербаев родился 8 октября 1987 года в поселке Усть-Ордынский. Он учился в Тугутуйской средней школе, затем окончил ПУ-59.

В марте 2024 года заключил контракт и отправился в зону СВО. Служил в в/ч 41611 в Калининградской области стрелком, помощником гранатометчика отделения.

У Марата Ербаева остались жена и дочь.

Администрация и Дума Эхирит-Булагатского района выразили соболезнования семье и близким погибшего.