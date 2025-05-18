В Воронежской области объявили отбой опасности атаки БПЛА

В Воронежской области в воскресенье, 18 мая, в 10.02 отменили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Напомним, о режиме опасности атаки вражеских дронов объявили ровно в 7.00. Таким образом, он действовал три часа две минуты. За это время о сбитых БПЛА в Воронежской области не сообщали, равно как и о пострадавших и о разрушениях.
А вот в соседних регионах было неспокойно. В Белгородской области в ночь на 18 мая сбили 18 БПЛА, в Брянской — три. О пострадавших и разрушениях там также не сообщали.